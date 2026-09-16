ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Жителей СВАО приглашают на фестиваль «Бибиревская гармонь»

Жителей СВАО приглашают на фестиваль «Бибиревская гармонь»

26 сентября в 12:00 в Бибиреве состоится VI фестиваль «Бибиревская гармонь». Мероприятие пройдёт по адресу: улица Пришвина, дом 12, корпус 2 (концертный зал).

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