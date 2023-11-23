Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года

РУ

Раиса Утропова

Евреи стоят за нефтегазовыми доходами, что не говорите, увидите, они, как Чубайс, уйдут из России с млрд рублей. Помните, мы говорили, что как в Норвегии, как в Арабских странах, населению должны ежегодно платить нефте-и газодоллары. Мы на этой земле живём, а её запасы должны приносить народу благосостояние. Ну, или евреи, уже завладели нашей землёй.