Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года

Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ опустилась до минимума 2007 года

Нефтегазовые доходы российского бюджета достигли минимальных значений 2007 года и составляют менее трети всех поступлений в государственную казну.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
👍👍👍
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13 час.
M T
Надо думать, остальные доходы резко повысились?
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12 час.
РУ
Раиса Утропова
Евреи стоят за нефтегазовыми доходами, что не говорите, увидите, они, как Чубайс, уйдут из России с млрд рублей. Помните, мы говорили, что как в Норвегии, как  в Арабских странах, населению должны ежегодно платить нефте-и газодоллары. Мы на этой земле живём, а её запасы должны приносить народу благосостояние. Ну, или евреи, уже завладели нашей землёй.
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12 час.

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