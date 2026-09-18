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Яблочная пастила, от которой невозможно оторваться: два рецепта, которые покорят даже сладкоежек

Осень щедро усыпает ветки яблоками, и грех этим не воспользоваться! Пока кто-то печёт шарлотки или просто грызёт фрукты, настоящие ценители сладкого уже знают: самое время приготовить настоящую яблочную пастилу.

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