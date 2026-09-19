Жительница Краснодара отсудила у фотографа около 100 тысяч рублей за неудачные снимки

Жительница Краснодара отсудила у фотографа около 100 тысяч рублей за неудачные снимкиЖительница Краснодара осталась недовольна новогодней фотосессией и добилась через суд компенсации от фотографа — 85 тысяч рублей.
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