Инициативы Игоря Мартынова находят поддержку на федеральном уровне

В рамках работы комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, возглавляет которую спикер астраханской облдумы Игорь Мартынов, выработан ряд важных предложений по изменению федерального законодательства.
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