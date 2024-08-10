Парковку в популярном месте отдыха временно ограничили

Во Владивостоке в бухте Ахлестышева ограничат парковку из-за фестиваля, сообщает PRIMPRESS. Автомобили можно будет оставить поблизости и пересесть на бесплатный шаттл, который будет курсировать до океанариума.
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