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Федор про планы после завершения карьеры: «Хочу быть действующим тренером. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы»

46-летний боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, чем займется после завершения карьеры. «Конечно, буду [тренироваться].

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