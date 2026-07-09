Гарретт Джонстон раскроет скрытые ресурсы бизнеса в Екатеринбурге

28 июля в Екатеринбурге состоится семинар международного бизнес-эксперта Гаррета Джонстона. В ходе мероприятия участникам будет представлен масштабный анализ скрытых ресурсов бизнеса в период глобальной трансформации.
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