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Царьград

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Гарретт Джонстон раскроет скрытые ресурсы бизнеса в Екатеринбурге

Гарретт Джонстон раскроет скрытые ресурсы бизнеса в Екатеринбурге

28 июля в Екатеринбурге состоится семинар международного бизнес-эксперта Гаррета Джонстона. В ходе мероприятия участникам будет представлен масштабный анализ скрытых ресурсов бизнеса в период глобальной трансформации.

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