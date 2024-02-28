На МКС произошла утечка воздуха. Она фиксируется в российском сегменте

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) была обнаружена утечка воздуха. По сообщению Роскосмоса, экипаж станции регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, в штатном режиме передавая данные для анализа специалистам.
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