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Калужские новости

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Аэропорт Калуга вновь ограничил выпуск и прием рейсов

Аэропорт Калуга вновь ограничил выпуск и прием рейсов

На период действия ограничений пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов.Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в ночь на 28 мая ввело временный запрет на выполнение авиарейсов через международный аэропорт в Калуге.

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