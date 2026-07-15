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FiNE NEWS

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Министр иностранных дел Азербайджана посетит Россию для переговоров с Сергеем Лавровым

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров примет у себя коллегу из Азербайджана Джейхуна Байрамова на официальном визите, в рамках которого стороны обсудят двусторонние отношения и международные вопросы.

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Комментарии
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АН
Анабела Неструева
о чем говорить  с ним ??
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1 м.