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Прокуратуру Приморья может возглавить выходец из Бурятии

Прокуратуру Приморья может возглавить выходец из Бурятии

Кандидатуру Михаила Филичева на должность прокурора Приморского края поддержал Совет Федерации. Решение приняли 17 июля в ходе консультаций, после чего заключение направят председателю Совфеда президенту России, сообщает PRIMPRESS.

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