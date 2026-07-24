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Царьград

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Путин осмотрел модернизированный Як-130М на заводе в Иркутске

Путин осмотрел модернизированный Як-130М на заводе в Иркутске

Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с модернизированным самолетом Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.

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