Незаконной свалкой на берегу Ушаковки в Иркутске займется Следком

В Иркутске на берегу реки Ушаковка образовалась несанкционированная свалка. На территорию регулярно вывозят бытовые и биологические отходы, включая те, которые относятся к высокому классу опасности, такие как трупы животных.
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