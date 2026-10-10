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В Геленджике завершился кинофестиваль "Маяк" — главный приз у фильма "Малика"

В Геленджике завершился кинофестиваль "Маяк" — главный приз у фильма "Малика"

8 октября в Геленджике завершился четвёртый по счёту фестиваль актуального российского кино "Маяк", основанный фондом "Кинема-Арт", который учредил Роман Абрамович.

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