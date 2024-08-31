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Царьград

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Дело о бронежилетах пополнилось новыми фигурантами - Источник

Дело о бронежилетах пополнилось новыми фигурантами - Источник

Источник сообщил, что дело о некачественных бронежилетах может пополниться новыми фигурантами.Всплыла информация, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов в русскую армию могут появиться новые фигуранты и свидетели.

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