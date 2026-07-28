Зачем Пентагон экономит на ракетах

Пока с разной интенсивностью продолжаются политические дрязги вокруг нападения США на Иран (и связанных с этим последствий), Пентагон судорожно пытается принять решения, от которых может зависеть вся внешняя политика Америки на годы вперед Изображение сгенерировано ИИ Помимо разработки дешевых ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, США экстренно объявили конкурс на создание неких средств поражения большой дальности GBAM.
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