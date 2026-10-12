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Сибига: Киев намерен ввести санкции против российских миллиардеров

Сибига: Киев намерен ввести санкции против российских миллиардеров

Власти Украины готовятся ввести санкции в отношении ряда российских миллиардеров. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, пишет «РБК-Украина»,По словам дипломата, рестрикции затронут как минимум 10 олигархов.

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