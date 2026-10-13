Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 791 подписчик

Российский боец Любченко рассказал, как одолел наемника ВСУ в ножевой схватке

Российский боец Любченко рассказал, как одолел наемника ВСУ в ножевой схватке

Российский боец Денис Любченко, выполняющий задачи в составе группировки войск «Центр», одолел в схватке на ножах грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин

Все таки рукопашный бой с применением саперной лопаты и штык ножа в армии у нас не практикуют, даже в частях ВДВ и мор. пехоты. разве что ао Кавказу чуть учат "работе" с шашкой, бебутом и пластуном.