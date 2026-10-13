Российский боец Любченко рассказал, как одолел наемника ВСУ в ножевой схватке

Российский боец Денис Любченко, выполняющий задачи в составе группировки войск «Центр», одолел в схватке на ножах грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Все таки рукопашный бой с применением саперной лопаты и штык ножа в армии у нас не практикуют, даже в частях ВДВ и мор. пехоты. разве что ао Кавказу чуть учат "работе" с шашкой, бебутом и пластуном.