Бүген Татарстан Дәүләт Советының 25 нче утырышында 2027 елның 1 мартыннан 2032 елның 1 мартына кадәр Татарстанда вейпларны һәм алар өчен сыеклыкларны берәмләп сатуны биш елга тыю турындагы закон проекты беренче укылышта кабул ителде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым