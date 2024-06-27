В МЧС рассказали, можно ли брать детей с собой в лес

В сезон ягод, грибов и полезных трав люди нередко отправляются в лес. Однако далеко не всегда такие походы заканчиваются благополучно – заблудившиеся в природной среде не всегда могут найти дорогу домой и вовремя получить помощь спасателей.
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