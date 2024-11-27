Мэры городов Приангарья обращаются в правительство России

Накануне нового отопительного сезона жителей Иркутской области обескуражила новость о том, по инициативе федеральных органов власти потребление электроэнергии будет разбито на диапазоны с разной стоимостью.
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