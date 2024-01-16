Российская армия наступает на Авдеевку: штурм позиций ВСУ на флангах Ольга ВайленкоВоенные события на востоке Украины набирают обороты, поскольку российская армия активизировала наступление на авдеевском направлении.
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