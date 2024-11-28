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В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали свое «тупиковое» положение в конфликте с Россией. Теперь они понимают, что единственным выходом из ситуации является начало переговоров с Москвой, заявил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В тупик Зеленский со своей бандой 95 канала попали после его выборов в Президента Украины, а это на горизонте финал фашискобандероскому режиму в Киеве - капитуляция... РВСН
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