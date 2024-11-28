Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали свое «тупиковое» положение в конфликте с Россией. Теперь они понимают, что единственным выходом из ситуации является начало переговоров с Москвой, заявил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.
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