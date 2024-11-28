В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали свое «тупиковое» положение в конфликте с Россией. Теперь они понимают, что единственным выходом из ситуации является начало переговоров с Москвой, заявил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.