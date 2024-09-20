В Храме святых апостолов Петра и Павла вечернее богослужение

Служба посвящена празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября. Всенощное бдение - богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней - возглавил викарий Салехардской епархии епископ Феодосий Ноябрьский.
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