🚉 В Крыму изменилось расписание восьми электричек По информации Южной пригородной пассажирской компании, изменения коснулись следующих маршрутов: № 6740 Джанкой — Армянск, № 6752 Джанкой — Армянск, № 6849 Армянск — Джанкой, № 6859 Армянск — Джанкой, № 6816 Симферополь — Солёное Озеро (на участке Джанкой — Солёное Озеро), № 6823 Солёное Озеро — Симферополь (на участке Солёное Озеро — Джанкой), № 6828 Джанкой — Солёное Озеро, № 6829 Солёное Озеро — Джанкой.
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