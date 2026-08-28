К 275-летию со дня рождения Николая Ивановича Богданова

Николай Иванович Богданов — фигура, в судьбе которой отразилась противоречивость эпохи 1812 года. Блестящий военный, один из основателей русской конной артиллерии, он стал тульским губернатором в 1811 году, а через несколько лет покинул свой пост с позором, лишённый чинов и наград.