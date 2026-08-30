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Найджел Мэнселл: «Уильямс»-1987 хотел убить тебя в каждом повороте. Я обожал этот болид – и ненавидел»

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл высказался о любимой машине, которой управлял в 1987-м.

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