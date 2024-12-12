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Прокуратура пояснила, что грозит за проезд на жёлтый сигнал светофора

Прокуратура пояснила, что грозит за проезд на жёлтый сигнал светофора

По общему правилу, закреплённому в п. 6.2 ПДД, жёлтый сигнал светофора является запрещающим.Прокуратура Рязанской области в телеграм-канале рассказала о штрафе, который грозит за проезд на жёлтый сигнал светофора.

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