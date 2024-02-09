Перед сном приготовьте стакан чистой питьевой воды.

Закройте глаза, подняв их немного вверх, и выпейте половину содержимого в стакане. При этом вы должны проговаривать мысленно: “Это всё, что я Должен Сделать, Дабы Получить Ответ на Вопрос, о Котором я Думаю”.
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