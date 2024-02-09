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Болельщикам в Гонконге вернут половину стоимости билетов из-за отсутствия Месси на матче

Компания Tatler Asia, которая выступила организатором товарищеского матча между «Интер Майами» и командой звезд чемпионата Гонконга, вернет зрителям половину стоимости билетов в связи с отсутствием на поле форварда Лионеля Месси.

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