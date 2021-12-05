Коммерческая недвижимость станция Качалино Волгоградская область

Продажа | станция Качалино | Земельный участок | 1800 кв.м. | 700 000 ₽ #качалино #станциякачалино #недвижимостькачалино #арендакачалино #продажакачалино #волгоградскаяобласть #недвижимостьволгоградскаяобласть Участок по адресу: Молодёжная улица, железнодорожная станция Качалино, Качалинское сельское поселение, Иловлинский район Площадь участка: 18 соток Категория земли - Земли населенных пунктов - индивидуальное жилищное строительство.
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