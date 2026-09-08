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Пункт-А

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Сотрудница пункта выдачи WB под Астраханью украла товаров на 700 тысяч рублей

Сотрудница пункта выдачи WB под Астраханью украла товаров на 700 тысяч рублей

Владелица пункта выдачи заказов маркетплейса обратилась в дежурную часть полиции по Лиманскому району с заявлением о пропаже товаров – ущерб составил более 700 тысяч рублей.

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