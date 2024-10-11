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Fox News: «план победы» Зеленского не приведет к прекращению огня

Fox News: «план победы» Зеленского не приведет к прекращению огня

Бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в материале для Fox News заявила, что предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "план победы" не приведет к прекращению огня.

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