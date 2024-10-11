Бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в материале для Fox News заявила, что предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "план победы" не приведет к прекращению огня.
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