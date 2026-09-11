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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о поражении от Соболенко: «Не знаю, кто ее разозлил. Наверное, это был ее лучший матч в этом году»

Джессика Пегула прокомментировала поражение от Арины Соболенко в полуфинале US Open – 5:7, 2:6.  «Не знаю, кто ее разозлил – надеюсь, не я.

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