Fallout 4 получила выбор частоты кадров на Xbox Series X|S и PlayStation 5 — разработчики испр...

Fallout 4 получила выбор частоты кадров на Xbox Series X|S и PlayStation 5 — разработчики исправили баги прошлого патчаПосле некстген-обновления для Fallout 4 компания Bethesda выпустила еще один патч, призванный устранить появившиеся проблемы и добавить новые улучшения.
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