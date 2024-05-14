Fallout 4 получила выбор частоты кадров на Xbox Series X|S и PlayStation 5 — разработчики испр...

Fallout 4 получила выбор частоты кадров на Xbox Series X|S и PlayStation 5 — разработчики исправили баги прошлого патчаПосле некстген-обновления для Fallout 4 компания Bethesda выпустила еще один патч, призванный устранить появившиеся проблемы и добавить новые улучшения.