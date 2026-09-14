За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими

В пятницу в Иванове в 12-30 на проспекте Строителей 62-летний водитель автомобиля «Лада 213100» при повороте налево, совершил столкновение с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем «Митсубиси Аутлендер», под управлением 52-летнего мужчины.