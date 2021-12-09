«Союз десантников» и губернатор Воскресенский решили не усугублять

Стройбат рулит. Губернатор Воскресенский указом от 7 декабря 2021 года наградил знаком «За заслуги перед Ивановской областью» председателя кинешемского отделения Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» Алексея Фомичева.
Стройбат рулит. Губернатор Воскресенский указом от 7 декабря 2021 года наградил знаком «За заслуги перед Ивановской областью» председателя кинешемского отделения Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» Алексея Фомичева.
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