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  • Вадим Белов
    Партия ЕР в настоящее время представляет собой то же самое, что и КПСС в период застоя, все понимают её несостоятельн...От народа оторвал...

«Союз десантников» и губернатор Воскресенский решили не усугублять

Стройбат рулит. Губернатор Воскресенский указом от 7 декабря 2021 года наградил знаком «За заслуги перед Ивановской областью» председателя кинешемского отделения Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» Алексея Фомичева.

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