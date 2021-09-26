Бабушке избитого в Узбекистане русского мальчика сказали: «Поезжай в свою Россию»/Ташкент уже не столица дружбы и тепла?

Сразу: я не сторонник ксенофобской реакции на выходку одного из родителей восьмилетних узбеков, втроем! избивших русского мальчика и произнесшего, обращаясь к его бабушке: «Поезжай в свою Россию».
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