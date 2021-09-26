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Бабушке избитого в Узбекистане русского мальчика сказали: «Поезжай в свою Россию»/Ташкент уже не столица дружбы и тепла?

Бабушке избитого в Узбекистане русского мальчика сказали: «Поезжай в свою Россию»/Ташкент уже не столица дружбы и тепла?

Сразу: я не сторонник ксенофобской реакции на выходку одного из родителей восьмилетних узбеков, втроем! избивших русского мальчика и произнесшего, обращаясь к его бабушке: «Поезжай в свою Россию».

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Severyanin
Придут Талибы, тогда посмотрим о чём будут петь эти узбёки!
Sasha Sokolov
не так быстро
Валентин Поляков
Узбеки вступят в Талибан!
егор егоров
Запрещать родственникам (вплоть до троюродных) таких пацанов, въезд в Россию, и они сами начнут следить, что бы россиян не обижали.
Насырова Наталья
Да кто будет этим заниматься?
Гарик
надо выразить очередную озабоченность..
Равшан Лотфулин
Везде найдутся уроды такие, и их должны наказывать местные сами, чтоб не позорит Узбекистан. Я родился вырос там, но пришлось уехать в Россию.
Алексей Зигуля
они нас кормят, чем, тем что закупают на оптовых рынках, а на малых продают на 5-20 руб. дороже, ничего не производя, занимаются извозом на такси, и занимаются всякой всячиной лишь бы не работать, а не лучше ли их отправить жить на родину и не хамить и не унижать россиян..
Лада Мира
Ненормальность примитивных дикарей У меня одна из лучших подруг узбечка с которой познакомилась по соседству в конце 80-х гг .Она приехав в 70-х на учёбу в ВУЗе так и осталась в Поволжье ,семья ,дети ,уже внуки (все на моих глазах росли и живут ) и подруга с (восточным тоже обрусевшим ) мужем уже на пенсии,трудолюбивые и продолжают работать на производстве .И за все годы видела и знаю родню из Узбекистана ,хорошие люди, образованные,(знала и умерших родителей ). То что после развала Страны Советов творится -зло и целенаправленная дьявольщина .
Лада Мира
Правильно . Особенно теперь ,когда власти собираются разрешить ввоз составами рабочих азиатов
Лада Мира
Правильно . Особенно теперь ,когда власти собираются разрешить ввоз составами рабочих азиатов
Евгений Гоголев
Всё верно. Нехер им здесь делать. Но значительное большинство конкретно на стройках эти варвары. Не идут наши люди работать на стройку. Зарплаты на стройках достойные.
Лада Мира
Не идут местные потому что " кидают " на этих стройках владельцы и не нужны им "аборигены " на которых необходимы лишние затраты, с налогами ,"больничными " страховками ,соблюдениями ТБ и тп и тд.
Валентин Поляков
Так тебя кинули или тебе кинули?
Валентин Поляков
Никто их не ввозит! Ввозили рабов в Америку! А эти приезжают сами, и если состав формируется в Ташкенте, то и пассажиры оттуда...
Виктор Борисов
ВОТ ИМЕННО!!!!
Евгений Гоголев
Это вы про 90-е и нулевые. Сегодня за невыплату зп уголовка генеральному.
Татьяна Аюченко
отправить всех узбеков на родину. Пусть там работают.
Sasha Sokolov
вы вместо них будете работать?
Лада Мира
Когда с началом пандемии разъехались гастарбайтеры ,владельцы были вынуждены аборигенам поднять зарплаты.
Sasha Sokolov
пандемия теперь еще 20 лет не закончица
Виктор Борисов
закончица
Sasha Sokolov
кадысь дять напиши год?...чо хотел то я не понял?...по теме чо у тебя имеется,тогда напиши а просто так ляпить хрень не нужно
Татьяна Тучак
Всех в закрытые товарняки и на родину! Под охраной росгвардии - пусть делом займутся!
Лада Мира
То то и оно,что не выврзить ,а целыми составами ввозить собираются.
Евгений Гоголев
Наша компания оплатит ваше обучение на штукатурка-маляра, обучим мужчин россиян строительным специальностям. Только никто не пойдёт, проще сидеть дома или работать в офисе за 40-50тыс. и ныть.
Александр Иголкин
З/п как обычно минималка?
Саша Панкратьев
Канешна, вы же платить то будете 40 - 50 тыщ, а кого это устраивает???!!!
Владимир Eвтушенко
25-30 тысяч, НЕ БОЛЬШЕ, И летом ненормированный т рабочий день с 8,00 до 20,00, независимо от погоды. А гоголевы, упыри,,Ю будут,сидя в тепле, получать 100-150 тысяч
Sasha Sokolov
ваша внучка или внук будут вместо них?
Лада Мира
Ну кто ж виноват ,что за последние 10 летия позакрывали в стране и ПТУ и техникумы и все перешло на краткосрочные курсы ,вот и имеем то что имеем.
Лада Мира
В офисе ,особенно столичных банков сейчас по 100 000 рЭ "планктон" получает...
Лада Мира
внук после армии на сварщика учится ,до армии на геодезиста поступал
Sasha Sokolov
вот отлично,можете одного узбекского сварщика,позже отправить в Ташкент
Николаев Николай
Зарплату платите нормальную и пойдут. У нас в стране безработица явная и скрытая вообще то. Кому надо и на маленькую пойдут. Только за местных надо еще и налог заплатить. Думаю дело в этом.
Евгений Гоголев
Я знаю многих, кто платит зп на карту, даже мигрантам, а значит платят налоги.
Евгений Гоголев
Белая
Евгений Гоголев
В банках работают меньшинство.
Евгений Гоголев
Разнорабочий получает не менее 50тыс. Монолитчики от 70тыс. Сварщик (специалисты) от 90тыс.
Николаев Николай
Я работал в строительной компании. Их работу и ЗП прячут, как только могут.
Евгений Гоголев
Это, когда было? Сегодня, что бы обналичить деньги надо отдать не менее 20%, далее если фирма обналичка имеет в штате мало людей, то вас сразу возьмут за задницу. Штрафы сумасшедшие или уголовка. Обналичкой занимаются в основном мелкие конторы, которые и платят чёрную зп, а потому и существуют они не долго, и в таких фирмах кидают рабочих и итр.
Sasha Sokolov
каждый читатель находит 5-ти летнего узбека избивает его и говорит,марш в свой Ташкент
Семенков Александр
👍
Sasha Sokolov
бегом на улицу отлавливать узбекских внуков и ремнем их ремнем и табличку на шею...Москва теперича ,не такая добрая як 50 лет назад
Валентин Поляков
Неужели кто-то до сих пор не понял, до кого-то до сих пор не дошло, что Россию-СССР разваливали не для того, чтобы остаточную Россию-РФ окружали друзья и союзники! Так что понятие Анти-Россия в одинаковой степени применимо ко всем 14-и постсоветским государственным образованиям, изначально замешанным на русофобской этнократии! Даже Казахстан, где казахи были нацменьшинством, и Украина, где русские никогда не были им. Вот и Узбекистан, с которым РФ не граничит, не исключение. И пора всем понять, что СНГ это инструмент не интеграции или реинтеграции, но дезинтеграции: разошлись так разошлись! Как-то так...
Иван Иваныч Иванов
В Москве есть узбекская диаспора и тему избиения русского мальчика в Ташкенте им там конкретно заявить - что за фуйня??? Эта диаспора живо там в узбекии найдёт какие-надо концы.
Sasha Sokolov
кто буде у нас тут искать диаспору и жаловаться на Ташкентские хулиганства?
konstantinos параскевопулос
Я раньше не понимал,почему их называли зверями. Теперь понял.
Сергей Яминов
Вот увидите, Россия опять будет проявлять "озабоченность", вместо сокрушительного симметричного ответа, как это умеют делать США и Израиль.
Николаев Николай
Даже этого не будет. у наша власть мигрантов любит больше, чем собственное население.
Николаев Николай
Да в принципе они в РФ не стесняются местным навалять. Ходят они группами обычно. Тут вообще женщину пенсионерку убили. Сейчас их подзовезут несколько лимонов они вообще королями ходить будут.
Sasha Sokolov
коль кого и где тут убили?
Николаев Николай
В подмосковье где то. Из обшаги их выгнали потом. А так можно сводки правонарушений посмотреть.
Николаев Николай
Банда ГТА тоже мигранты. Семьи вырезали. Своих хозяев резали. Этого мало?
Sasha Sokolov
уже писали что таджики не причем,сообщение было из полиции
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А никто не знает правды великой Путин по национальности таджик
Вячеслав Дегтярев
и что это за коммент - острота - то идиотская... если злобная выходка тогда ты шакал и ......
Владислав Литвинов
К сожалению, никакой реакции официальных российских властей мы не дождёмся. Может быть, Мирзиёев что-то сделает, как-то положительно для русских отреагирует.
Лаврентий Палыч Берия
Вспомнились годы в СССР с узбекским хлопком. Потом оказалось, что узбеки занимались приписками в более чем 40%..50%! Дело Гдляна и Иванова- было выявлены фантастического уровня коррупция в Узбекистане, которая по масштабам превышала все остальные азиатские республики. То там то сям находили у чиновников зарытые бидоны с золотом и рублями, в одном бидоне могло находится ценностей и денег 6..15 миллионов рублей! У некоторых чиновников нашли и частные "зинданы" которые охраняли сотрудники милиции! После 80-х годов фактически Узбекистан "положил" на Москву. Региональные органы КГБ и МВД начали подчинятся исключительно местной власти. Армия ещё держалась до начала "перестройки", тут региональные власти не могли влиять на это, но по всей видимости попытки переподчинить и армию были. Эти проблемы начались в СССР приходом Андропова и началом новой фазы подготовки к развалу СССР. Узбеки как и все, до последнего тянули что могли из бюджета СССР, а сейчас орут, что "они кормили нас".

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