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Царьград

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Группировка "Север" уничтожила 20 дронов R-18 ВСУ в Сумской области

Группировка "Север" уничтожила 20 дронов R-18 ВСУ в Сумской области

Войсковая группировка "Север" в ночь операции уничтожила две огневые группы и 20 дронов R-18 ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

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