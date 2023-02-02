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Постпред Ирана при ООН: предварительное расследование показало, что за атакой на объект Минобороны страны 28 января стоит Израиль

Постпред Ирана при ООН: предварительное расследование показало, что за атакой на объект Минобороны страны 28 января стоит Израиль

Предварительное расследование продемонстрировало, что за атакой на объект иранского министерства обороны, произошедшей 28 января, стоит Израиль.

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