Животные, которые обрели суперспособности благодаря жиру

Поборники правильного питания и ЗОЖа голосят, что жир — это плохо, жир — это вредно для здоровья. Но бодпозитивный пример пингвинов, белых медведей и моржей доказывает полностью противоположное! Эти ребята могут со всей дури врезаться в скалы, биться о льдины или напарываться на клыки хищников без ущерба для организма.