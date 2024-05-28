Животные, которые обрели суперспособности благодаря жиру

Поборники правильного питания и ЗОЖа голосят, что жир — это плохо, жир — это вредно для здоровья. Но бодпозитивный пример пингвинов, белых медведей и моржей доказывает полностью противоположное! Эти ребята могут со всей дури врезаться в скалы, биться о льдины или напарываться на клыки хищников без ущерба для организма.
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