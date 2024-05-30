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Закон, порядок, государство

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Правоохранительным органам Болгарии передан гражданин этого государства, отбывавший наказание на территории России

Правоохранительным органам Болгарии передан гражданин этого государства, отбывавший наказание на территории России

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с Минюстом России организована передача правоохранительным органам Республики Болгария преступника, отбывавшего наказание на территории Российской Федерации.

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