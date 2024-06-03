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Российский турист в США понял, почему невозможен брак между русским мужчиной и американской женщиной

Российский турист в США понял, почему невозможен брак между русским мужчиной и американской женщиной

Российский путешественник, посетивший Соединенные Штаты, пришел к выводу, что брак между русскими мужчинами и американками практически невозможен из-за существующего культурного разрыва и различий во взглядах на семейную жизнь.

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