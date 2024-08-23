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Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Власти Палестины предсказывают масштабную израильскую операцию на Западном берегу. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр и специальный посланник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям Рияд аль-Малики.

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