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NG+ в Alan Wake 2, самые гуглимые игры, FF16 потребует SSD, большой патч Lethal Company…

NG+ в Alan Wake 2, самые гуглимые игры, FF16 потребует SSD, большой патч Lethal Company…

Final Fantasy XVI потребует от ПК наличие SSD; сценарий сиквела фильма Анчартед — готов; The Last of Us (от HBO) и «Братья Супер Марио в кино» претендуют на три категории наград «Золотого глобуса»; в 2023-м Hogwarts Legacy искали в Google чаще других игр; Larian советует обновить Xbox, чтобы избежать пропажи сейвов в Baldur's Gate III; студия-создатель .

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