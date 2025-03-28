Врач Сухорукова: кресс-салат поможет сохранить кожу молодой

В нем содержится большое количество бета-каротина и витамина К Кресс-салат позволит сохранить кожу молодой и увлажненной благодаря рекордному количеству бета-каротина и витамина К в своем составе, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
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