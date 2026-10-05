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Мокрый снег и ночные заморозки настигнут Алтайский край в ближайшие дни

Мокрый снег и ночные заморозки настигнут Алтайский край в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней в Алтайском крае ночью похолодает до "минуса". 6 октября прогнозируют до -2 градусов, а уже 7 октября ожидаются мокрый снег и гололедные явления, сообщает региональный ЦГМС.

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