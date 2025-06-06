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Военное обозрение

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Противник нанёс удар по зданию суда в Белгороде во время нахождения там губернатора Гладкова

Противник нанёс удар по зданию суда в Белгороде во время нахождения там губернатора Гладкова

Тем временем скончалась жительница Рыльска, которая накануне получила ранения в результате удара ВСУ по городу ракетами Himars.

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