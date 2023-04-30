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Дом Кунде ограбили во время матча с «Бетисом». Жюль – как минимум 9-й игрок «Барсы», подвергшийся этому

Дом Кунде ограбили во время матча с «Бетисом». Жюль – как минимум 9-й игрок «Барсы», подвергшийся этому

В матче 32-го тура Ла Лиги 29 апреля «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 4:0. По информации Mundo Deportivo, во время матча в дом Жюля Кунде проникли грабители.

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